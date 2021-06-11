Лудогорец не раскрывает детали трансфера

Игорь Пластун 11 июня официально стал игроком Лудогорца. Информация о деталях перехода и контракта не уточняется.

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30-летний футболист сразу же приступит к подготовке команды к новому сезону в Австрии.

Очень рад вернуться в Лудогорец. Эта команда дала мне многое. Надеюсь добиться такого же успеха. Почему бы и не большего?

– прокомментировал Пластун возвращение.

Следует отметить, что по данным Transfermarkt контракт Пластуна с Гентом действует до 30 июня 2022 года. Поэтому не известно, на каких условиях игрок перешел в Лудогорец.

Что известно о Пластуне