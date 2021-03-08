Сборная Украины по футболу может понести потери еще до начала сборов на мартовские матчи. Положительный тест на коронавирус обнаружили у полузащитника Игоря Харатина.

Информацию о коронавирусе у Игоря Харатина сообщила его жена Карина. У нее тоже положительный тест на инфекцию, а саму болезнь она переносит несколько тяжелее, чем ее муж. У футболиста из симптомов лишь температура 37 градусов.

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Стоит добавить, что Харатин не попал в заявку венгерского Ференцвароша на матч чемпионата. А его команда сыграла вничью с одним из аутсайдеров.

Харатин внесен в расширенный список сборной Украины на мартовские матчи отбора чемпионата мира 2022 года. Нашу команду ожидают противостояния с Францией (24 марта, Сен-Дени), Финляндией (27 марта, Львов) и Казахстаном (31 марта, Львов).