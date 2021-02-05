Футболист сборной Украины перешел в хорватский клуб
Футболист сборной Украины Евгений Чеберко сменил клубную прописку. Новым клубом защитника стал хорватский Осиек.
Источник:ФК Осиек
Осиек в пятницу, 5 февраля, объявил о подписании украинского защитника Евгения Чеберко.
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Детали трансфера не сообщается. По информации Transfermarkt, ЛАСК отдал Чеберко в аренду до лета 2022 года.
Что известно о Чеберко?
- 23-летний игрок перешел из луганской Зари в австрийский ЛАСК летом 2020 года. Transfermarkt оценил трансфер в 300 тысяч евро.
- За это время Чеберко провел всего 7 матчей за австрийский клуб. Также в активе Чеберко один матч в составе сборной Украины.
- Новый клуб Чеберко Осиек занимает второе место в чемпионате Хорватии. За команду выступает украинец Дмитрий Лепа.
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