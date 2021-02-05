Футболіст збірної України перейшов у хорватський клуб
Футболіст збірної України Євген Чеберко змінив клубну прописку. Новим клубом захисника став хорватський Осієк.
Джерело:ФК Осієк
Осієк у п'ятницю, 5 лютого, оголосив про підписання українського захисника Євгена Чеберко.
Варте уваги Яремчук розлючений на Гент і хоче негайно покинути команду
Деталі трансферу не повідомляється. За інформацією Transfermarkt, ЛАСК віддав Чеберка в оренду до літа 2022.
Що відомо про Чеберка?
- 23-річний гравець перейшов з луганської Зорі в австрійський ЛАСК влітку 2020 року. Transfermarkt оцінив трансфер у 300 тисяч євро.
- За цей час Чеберко провів всього 7 матчів за австрійський клуб. Також в активі Чеберка один матч у складі збірної України.
- Новий клуб Чеберка Осієк займає друге місце в чемпіонаті Хорватії. За команду виступає українець Дмитро Льопа.
Поділитися новиною