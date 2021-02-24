Поездка полузащитника Ференцвароша и сборной Украины Игоря Харатина могла завершиться трагически. Игрок едва не попал в аварию на своей машине в столице Венгрии.

Во вторник, 23 февраля, Игорь Харатин передвигался на собственном автомобиле в Будапеште. Ничего не предвещало беды, если бы не страшная авария перед футболистом.

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В минуте от аварии

Перед ним в аварию попали три авто. Видео с места инцидента выложил полузащитник в сторис, добавив надпись: "Меня аж трясет". Сам Харатин мог стать участником этого ДТП, вовремя затормозив перед последней машиной в аварии.

Также он оставил надпись на видео на английском: "Это было очень близко". К счастью, Игорю удалось избежать неприятностей. Скорее всего футболист возвращался с тренировки.

Харатин уже 24 февраля может сыграть за Ференцварош в домашнем матче Кубка Венгрии против Фехервара. Встреча начнется в 18:30. Интересно, что это украинское противостояние. Хозяев тренирует Сергей Ребров, а также играет Харатин и Александр Зубков. За гостей выступает Иван Петряк.



Харатин едва не попал в ДТП / Скриншот из instagram.com/igor_kharatin