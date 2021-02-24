Футболіст збірної України ледь не потрапив в аварію у Будапешті
Поїздка півзахисника Ференцвароша та збірної України Ігора Харатіна могла завершитись трагічно. Гравець ледь не потрапив в аварію на своїй автівці у столиці Угорщини.
Джерело:інстаграм Ігора Харатіна
У вівторок, 23 лютого, Ігор Харатін пересувався на власному автомобілі у Будапешті. Нічого не віщувало біди, якби не страшна аварія перед футболістом.
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У хвилині від аварії
Перед ним у аварію потрапили три авто. Відео з місця інциденту виклав півзахисник у сторіс, додавши надпис: "Мене аж трусить". Сам Харатін міг стати учасником цієї ДТП, вчасно загальмувавши перед останньою автівкою у аварії.
Також він залишив напис на відео англійською: "Це було дуже близько". На щастя, Ігорю вдалось уникнути неприємностей. Швидше за все футболіст повертався із тренування.
Харатін ледь не потрапив у ДТП / Скриншот з instagram.com/igor_kharatin
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