Поїздка півзахисника Ференцвароша та збірної України Ігора Харатіна могла завершитись трагічно. Гравець ледь не потрапив в аварію на своїй автівці у столиці Угорщини.

У вівторок, 23 лютого, Ігор Харатін пересувався на власному автомобілі у Будапешті. Нічого не віщувало біди, якби не страшна аварія перед футболістом.

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У хвилині від аварії

Перед ним у аварію потрапили три авто. Відео з місця інциденту виклав півзахисник у сторіс, додавши надпис: "Мене аж трусить". Сам Харатін міг стати учасником цієї ДТП, вчасно загальмувавши перед останньою автівкою у аварії.

Також він залишив напис на відео англійською: "Це було дуже близько". На щастя, Ігорю вдалось уникнути неприємностей. Швидше за все футболіст повертався із тренування.

Харатін вже 24 лютого може зіграти за Ференцварош у домашньому матчі Кубка Угорщини проти Фехервара. Зустріч розпочнеться о 18:30. Цікаво, що це українське протистояння. Господарів тренує Сергій Ребров, а також грає Харатін і Олександр Зубков. За гостей виступає Іван Петряк.



Харатін ледь не потрапив у ДТП / Скриншот з instagram.com/igor_kharatin