Сборная Украины может получить усиление перед матчем со Швецией
Источник:"Футбол NEWS"
Сборная Украины уже 29 июня сыграет в 1/8 финала Евро-2020 против команды Швеции. Перед игрой наставник сборной Украины Андрей Шевченко может рассчитывать почти на всех футболистов.
Зубков близок к возвращению
Журналист телеканалов "Футбол 1/2/3" Дмитрий Шпирко сообщил кадровую ситуацию в сборной Украины.
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По его словам, Руслан Малиновский и Андрей Ярмоленко 24 июня вернулись в общую группу. Перед тем оба футболиста пропускали занятия.
От травмы, полученной на Евро-2020, восстанавливается Александр Зубков. Игрок Ференцвароша продолжает тренироваться индивидуально, но уже очень близок к возвращению к командным занятиям.
Защитник Денис Попов продолжает восстанавливаться от травмы икроножной мышцы.
Что известно о матче Швеция – Украина
- Поединок 1/8 финала Евро-2020 между Швецией и Украиной состоится 29 июня в Глазго. Матч смогут посетить только те украинские фанаты, которые уже находятся в Великобритании.
- Украина вышла в плей-офф Евро-2020 как одна из лучших команд, заняла третье место в группе. Швеция выиграла группу E, в которой опередила Испанию, Словакию и Польшу.
- Украина и Швеция в шестой раз встретятся на футбольном поле. Украина победила шведов на Евро-2012 и выиграла еще два спарринга. В активе шведов одна победа в контрольном матче и ничья.