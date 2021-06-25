Зубков близький до повернення

Журналіст телеканалів "Футбол 1/2/3" Дмитро Шпірко повідомив кадрову ситуацію в збірній України.

До слова Сенсація чи безславний виліт: які шанси в України перемогти Швецію на шляху до 1/4 фіналу Євро

За його словами, Руслан Маліновський та Андрій Ярмоленко 24 червня повернулися у загальну групу. Перед тим обидва футболісти пропускали заняття.

Від травми, отриманої на Євро-2020, відновлюється Олександр Зубков. Гравець Ференцвароша продовжує тренуватися індивідуально, але вже дуже близький до повернення до командних занять.

Захисник Денис Попов продовжує відновлюватися від травми литкового м'яза.

Що відомо про матч Швеція – Україна