Зубков близький до повернення
Журналіст телеканалів "Футбол 1/2/3" Дмитро Шпірко повідомив кадрову ситуацію в збірній України.
До слова Сенсація чи безславний виліт: які шанси в України перемогти Швецію на шляху до 1/4 фіналу Євро
За його словами, Руслан Маліновський та Андрій Ярмоленко 24 червня повернулися у загальну групу. Перед тим обидва футболісти пропускали заняття.
Від травми, отриманої на Євро-2020, відновлюється Олександр Зубков. Гравець Ференцвароша продовжує тренуватися індивідуально, але вже дуже близький до повернення до командних занять.
Захисник Денис Попов продовжує відновлюватися від травми литкового м'яза.
Що відомо про матч Швеція – Україна
- Поєдинок 1/8 фіналу Євро-2020 між Швецією та Україною відбудеться 29 червня у Глазго. Матч зможуть відвідати тільки ті українські фанати, які вже перебувають у Великій Британії.
- Україна вийшла у плей-офф Євро-2020 як одна з найкращих команд, що посіла третє місце в групі. Натомість Швеція виграла групу E, в якій випередила Іспанію, Словаччину та Польщу.
- Україна та Швеція вшосте зустрінуться на футбольному полі. Україна перемогла шведів на Євро-2012 та виграла ще два спаринги. В активі шведів одна перемога у контрольному матчі та нічия.