Смертельна аварія
Аварія сталась близько 9-ї години ранку за турецьким часом. Футболіст не впорався з керування, тому його автівка вилетіла з траси.
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Отримані травми не були сумісні з життя – Ахмет Чалик помер. Йому було лише 27 років. Наразі не місці аварії ведеться розслідування.
У клубі глибоко шоковані такою жахливою звісткою. Фанати та команда висловлюють співчуття родині загиблого.
Що відомо про Чалика
- Останнім клубом оборонця став Коньяспор, куди він перейшов у 2020 році на правах вільного агента.
- Усю свою кар'єру провів у турецькому чемпіонаті, виступаючи за різноманітні клуби.
- Найбільш гучним у списку команд є Галатасарай, у якому футболіст відіграв три роки.
- У сезоні-2021/2022 Чалик провів 18 матчів, у яких не відзначився результативними діями.
- За кар'єру відіграв 8 поєдинків у футболці національної команди, у яких забив один гол.
Відео з місця аварії