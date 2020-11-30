Легендарний гравець національної збірної Сенегалу, "Фулхема", "Портсмута" та інших команд Папа Буба Діоп помер у віці 42 років.

За інформацією Goal, колишній футболіст протягом тривалого часу боровся з неназваною хворобою, але не зумів виграти цей бій.

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Що відомо про кар'єру Діопа

Діоп отримав широку популярність, коли забив переможний гол у ворота збірної Франції на чемпіонаті світу 2002 року, після чого французька команда програла сенегальцям з рахунком 0:1 і в підсумку вилетіла з турніру. Сенегал дістався до 1/4-ої фіналу чемпіонату світу. Всього за збірну Сенегалу Діоп провів 63 матчі, забив 11 голів.

Гол Діопа збірній Франції

Клубну кар'єру Діоп розпочав 1996 року в швейцарському "Ньовшатель Ксамакс". Потім сенегалець виступав за "Грассхоппер", після чого перейшов до французького "Ланса".

Згодом Діоп грав у складі англійських "Фулхема", "Портсмута" і "Вест Хема", а також грецького АЕКа. Останнім клубом Діопа став "Бірмінгем Сіті", з якого той пішов у 2013 році.