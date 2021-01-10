В субботу, 9 января, Барселона гостила у Гранады в рамках 8-го тура испанской Ла Лиги. Каталонцы благодаря дублю Месси и Гризманна разгромили хозяев.

Гранада – Барселона 0:4

Голы: Гризманн, 12, 63, Месси, 35, 42

Удаление: Вальехо, 78 (Гранада)

Барселона приехала в Гранаду в статусе лидера этого противостояния. Но неожиданно остро поединок начали хозяева. Мощный удар Пуэртаса из пределов штрафной красиво парировал тер Штеген, пишет 24 канал.

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Уже на 12-й минуте счет встречи был открыт. Буткетс классной передачей из глубины поля вывел Гризманна один на один с голкипером. Француз без помех прошил сетку ворот, положив начало разгрому – 0:1.

Еще до перерыва гости увеличили свое преимущество. Месси получил передачу от Гризманна и обводным ударом пробил в дальний от голкипера угол ворот – мяч второй раз побывал в сетке ворот Силвы, 0:2.

В конце первой 45-минутки активный Месси записал в свой актив дубль. Стенка из игроков Гранады сыграла просто ужасно во время пробивания штрафного от Лео. Мяч после несильного удара аргентинца направился в нижний угол владений хозяев – 0:3. Мяч в раздевалку.

Тотальное доминирование гостей

Главный наставник Барселоны Рональд Куман мог спокойно прибегнуть к ротации во втором тайме.

Полузащитник де Йонг показал на что он способен, совершив индивидуальный проход к линии штрафной и нанес удар, после которого мяч просвистел над перекладиной.

На 63-й минуте каталонцы довели счет до неприличного. Гризманн решил не отставать от своего звездного партнера по команде и тоже оформил дубль. Форвард получил красивую передачу от Дембеле и бильярдно пробил в дальний угол ворот – 0:4.

Альба получил возможность подготовить удар, но пробил он не самым лучшим образом – мяч пролетел мимо стойки.

Больше 10 минут Гранаде пришлось играть в меньшинстве. Вальехо провел грубую атаку соперника и увидел перед собой красный свет от арбитра.

Последний опасный момент во встрече имели гости, которые решили воспользоваться большинством на поле. Бретвейт получил поперечную передачу в штрафной площадке и нашел свободную зону для удара. Его попытка оказалась неточной – мяч полетел в сторону от ворот.

В итоге – 0:4, уверенная победа Барселоны. После победы каталонцы еще больше приблизились к лидерским позициям, которые возглавляют два мадридских клуба. Теперь в активе команды из Каталонии 34 очка. Гранада из 24 пунктов – 7-я.

Гранада – Барселона видеообзор