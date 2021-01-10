Футболіст збірної Росії помилково викинув 2 мільйони рублів
Колишній президент Спартака Андрій Червіченко розповів курйозну історію про те, як футболіст збірної Росії і Монако Олександр Головін помилково викинув близько 2 мільйонів рублів.
За словами Червіченка, по приїзду в князівство, Головіну зі зв'язком з Монако допомагав посередник, до якого Олександр і звернувся за фінансовою допомогою. Слова експерзидента Спартака цитує "Спорт-Експрес".
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"Саня дзвонить цій людині: "Ігор, мені гроші коли-небудь дадуть? А то треба облаштовуватися, то, се…". Ігор передзвонює в клуб: "Ви що? Хлопчисько приїхав, йому жити нема на що!" Ті вражені: "Ми ж йому чек дали!" – сказав Червіченко.
"У Франції та Монако досі все на чеках. Ігор передзвонює: "Сань, тобі папірець якийсь давали?"
"Та ніби був якийсь. Я його викинув. Зараз буду шукати...".
Він навіть не зрозумів, що ціна цього папірця – 20 або 30 тисяч євро. Якась фітюлька. Та й хрін з нею! У відро!
Смішного там багато. Головін в Москві-то до кінця не розібрався – а тут засовують взагалі на інший кінець світу. Все інше!
Мені здається, йому в Монако не дуже комфортно. Може, зараз і звик, але перший час було видно – Головіну не дуже добре. Слава богу, приїхав з дівчиною, і вона взяла на себе життєві моменти", – підсумував Червіченко.
Що відомо про кар'єру Головіна в Монако
Півзахисник збірної Росії по футболу перейшов у французький клуб у липні 2018 року. Трансфер молодого гравця став рекордним в історії ЦСКА. Російський клуб отримав за Головіна 30 мільйонів євро.
24-річний півзахисник підписав п'ятирічний контракт з Монако.
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