Уроженец столицы России, в свое время игравший за московские Локомотив и Торпедо, был задержан за перевозку наркотических веществ. Это произошло в Краснодаре, после того как бывший футболист разложил партию очередных "закладок", пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Футболист сборной России рискует надолго оказаться в тюрьме

Помимо данного правонарушения участник Евро-2004 еще и сопротивлялся "запоребриковым" правоохранителям. За это его арестовали на неделю. Сообщается, что у Бугаева нашли почти полкилограмма мефедрона.

Бывший спортсмен рассказал, что зарабатывал на жизнь, работая наркокурьером и признался, что перед задержанием разложил "закладки" возле общежитий одного из студенческих городков Краснодара.

Он объяснил свою деятельность тем, что после окончания карьеры испытывал финансовые трудности. По словам российского футболиста, дошло до того, что он сдавал макулатуру и имел долг в 70 тысяч рублей. Поэтому не придумал ничего лучше, как начать работать наркокурьером. После задержания он выдал своих подельников и согласился сотрудничать со следствием.