Уродженця столиці Росії, який свого часу грав за московські Локомотив та Торпедо, затримали за перевезення наркотичних речовин. Це сталося у Краснодарі, після того, як колишній футболіст розклав партію чергових "закладок", пише 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

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Окрім даного правопорушення учасник Євро-2004 ще й чинив опір "запорєбріковим" правоохоронцям. За це його арештували на тиждень. Повідомляється, що в Бугаєва знайшли майже півкілограма мефедрону.

Колишній спортсмен розповів, що заробляв на життя працюючи наркокур'єром та зізнався, що перед затриманням розклав "закладки" біля гуртожитків одного зі студентських містечок Краснодара.

Він пояснив свою діяльність тим, що після закінчення кар'єри мав фінансові труднощі. За словами російського футболіста, дійшло до того, що він здавав макулатуру та мав борг у 70 тисяч рублів. Тому не вигадав нічого кращого, як почати працювати наркокур'єром. Після затримання він видав своїх спільників та погодився співпрацювати зі слідством.