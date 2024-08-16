Это произошло на пустынной трассе Каир-Александрия. Местная прокуратура заявила, что 26-летний игрок наехал на работника полиции, который переходил дорогу.

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Детали ДТП

Футболист обвиняется в непредумышленном убийстве. Во время трагического события он находился в состоянии наркотического опьянения под воздействием каннабиса.

В отчете судмедэксперта сообщается, что игрок сразу после ареста сдал положительный тест на наркотики. Расследование также установило, что Ахмед Абул-Фетух значительно превысил скорость, когда сбил жертву.

Отмечается, что футболист уже несколько дней находится под стражей. Представитель Замалека, за который выступает Абул-Фетух, объявил, что клуб поддерживает игрока и назначил команду юристов для защиты Ахмеда в суде.

Что известно об Ахмеде Абул-Фетухе