Это произошло на пустынной трассе Каир-Александрия. Местная прокуратура заявила, что 26-летний игрок наехал на работника полиции, который переходил дорогу.
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Детали ДТП
Футболист обвиняется в непредумышленном убийстве. Во время трагического события он находился в состоянии наркотического опьянения под воздействием каннабиса.
В отчете судмедэксперта сообщается, что игрок сразу после ареста сдал положительный тест на наркотики. Расследование также установило, что Ахмед Абул-Фетух значительно превысил скорость, когда сбил жертву.
Отмечается, что футболист уже несколько дней находится под стражей. Представитель Замалека, за который выступает Абул-Фетух, объявил, что клуб поддерживает игрока и назначил команду юристов для защиты Ахмеда в суде.
Что известно об Ахмеде Абул-Фетухе
- 26-летний воспитанник Замалека
- Всю свою карьеру провел в египетских клубах, где также выступал за Смуху и ЭНППИ
- На протяжении карьеры завоевал 6 титулов
- Имеет в своем активе 28 матчей в составе сборной Египта.