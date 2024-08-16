Це сталося на пустельній трасі Каїр-Олександрія. Місцева прокуратура заявила, що 26-річний гравець наїхав на працівника поліції, який переходив дорогу.
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Деталі ДТП
Футболіст звинувачується у ненавмисному вбивстві. Під час трагічної події він перебував у стані наркотичного сп'яніння під впливом канабісу.
У звіті судмедексперта повідомляється, що гравець одразу після арешту здав позитивний тест на наркотики. Розслідування також встановило, що Ахмед Абул-Фетух значно перевищив швидкість, коли збив жертву.
Зазначається, що футболіст уже декілька днів перебуває під вартою. Представник Замалека, за який виступає Абул-Фетух, оголосив, що клуб підтримує гравця та призначив команду юристів для захисту Ахмеда у суді.
Що відомо про Ахмеда Абул-Фетуха
- 26-річний вихованець Замалека
- Всю свою кар'єру провів у єгипетських клубах, де також виступав за Смуху й ЕНППІ
- Протягом кар'єри здобув 6 титулів
- Має у своєму активі 28 матчів у складі збірної Єгипту.