Це сталося на пустельній трасі Каїр-Олександрія. Місцева прокуратура заявила, що 26-річний гравець наїхав на працівника поліції, який переходив дорогу.

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Деталі ДТП

Футболіст звинувачується у ненавмисному вбивстві. Під час трагічної події він перебував у стані наркотичного сп'яніння під впливом канабісу.

У звіті судмедексперта повідомляється, що гравець одразу після арешту здав позитивний тест на наркотики. Розслідування також встановило, що Ахмед Абул-Фетух значно перевищив швидкість, коли збив жертву.

Зазначається, що футболіст уже декілька днів перебуває під вартою. Представник Замалека, за який виступає Абул-Фетух, оголосив, що клуб підтримує гравця та призначив команду юристів для захисту Ахмеда у суді.

Що відомо про Ахмеда Абул-Фетуха