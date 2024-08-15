Полузащитник сборной Италии и Ньюкасла Сандро Тонали отбывает наказание за то, что делал ставки на игру своей бывшей команды. В английском клубе заявили, когда футболист сможет вернуться на поле.

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Возвращение Тонали в игру

Срок дисквалификации Сандро Тонали начался в октябре 2023 года. Футбольная ассоциация Англии также добавила дополнительные 2 месяца наказания для игрока после перехода в Ньюкасл , но они не входят в основной срок.

Тонали сможет вновь присоединиться к команде в среду, 28 августа, после завершения его 10-месячного запрета на участие в официальных футбольных мероприятиях. Клуб получил официальное уведомление от Итальянской федерации футбола, что дисквалификация футболиста заканчивается во вторник, 27 августа,

– говорится в заявлении Ньюкасла.

Сандро Тонали присоединился к английскому коллективу летом 2023 года. С тех пор и до дисквалификации полузащитник сыграл 12 матчей в футболке "сорок" и отметился 1 голом.



Ранее, сообщали о том, что экс-клуб итальянца Милан знал о зависимости футболиста, но не рассказали об этом представителям Ньюкасла во время трансфера. Контракт полузащитника "сорок" действителен до 2028 года.