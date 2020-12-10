Футболист сборной Украины Эдуард Соболь может покинуть Брюгге. В бельгийском клубе считают, что им не следует выкупать контракт Соболя у донецкого Шахтера.

Как сообщает voetbalprimeur.be, в Брюгге не уверены в необходимости выкупа украинского защитника Эдуарда Соболя у Шахтера.

Кстати Украинец Соболь подвел команду в решающем матче Лиги чемпионов, заработав удаление: видео

Сообщается, что в клубе сомневаются, что Соболь подходит команде.

Что известно о карьере Соболя в Брюгге

Соболь выступает за бельгийскую команду на правах аренды с лета 2019 года. Сначала Брюгге и Шахтер заключили арендное соглашение на год.

После сезона-2019/2020 Брюгге решил оставить Соболя в команде. Бельгийцы вели переговоры с Шахтером, чтобы выкупить контракт защитника.

По информации СМИ, Шахтер требовал в Брюгге слишком высокую цену. В итоге стороны заключили новое соглашение аренды, но с правом выкупа.

В этом сезоне 25-летний украинец провел 17 матчей во всех турнирах за Брюгге, в которых отдал три результативные передачи.