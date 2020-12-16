33-річний нападник "Олімпії" з Гондурасу Джеррі Бенгтсон відіграв матч-відповідь Ліги чемпіонів КОНКАКАФ проти "Монреаль Імпакт" в масці.

Як повідомляє видання Goal, він робить це, щоб не заразитися під час поєдинків і захистити свою сім'ю від коронавірусу. Футболіст не знімав її, поки не був замінений на 76-й хвилині.

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Ще нічого подібного на футбольних полях, де немає необхідності носити засоби індивідуального захисту, не було.

Тренер Педро Трогліо пояснив, що Бенгтсон відчуває себе абсолютно комфортно в масці.

"Це дивно, оскільки Бенгтсон є єдиним футболістом в команді і всьому турнірі, який грає в масці. Але це йому не заважає, і він продовжує забивати голи", – розповів наставник команди.



Джеррі Бенгтсон у масці / Фото: Instagram 433

В останніх чотирьох матчах він відзначився двічі, але у матчі-відповіді проти Монреаля йому відзначитися не вдалося. Незважаючи на мінімальну поразку з рахунком 0:1, його Олімпія вийшла в наступний раунд завдяки голам, забитим на виїзді (2:2 за сумою двох зустрічей).