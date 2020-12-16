Игрок Вереса и ведущий проекта на YouTube "Трендец" Дмитрий Поворознюк получил награду от УАФ.

Награждение Поворознюка за сериал "Футболист" инициировал глава ровненской ассоциации футбола Алексей Хахлев. Об этом сам Хахлев сообщил в фейсбуке.

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13 июля Поворознюк заявил о желании дебютировать за профессиональную команду в официальном матче в 2020 году. Через 3 месяца Верес объявил о его подписании. 25 ноября Поворознюк дебютировал в профессиональном футболе.

Футболист зарабатывает в ровненском 5 тысяч гривен в месяц, все деньги пойдут на благотворительность.

К слову. Ранее Поворознюк выступал за ДЮСШ Верес в ДЮФЛ, а также за ровненские любительские клубы Химик и Промторгоборудование.