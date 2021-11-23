Футболист Ньюкасла подарил своему фанату часы ценой более 2 тысяч евро

Футболист английского Ньюкасла Аллан Сен-Максимен порадовал своего болельщика драгоценным подарком. Игрок подарил ему часы TAG Heuer Aquaracer, стоимость которых – 2,3 тысячи евро.

"Я ошеломлен, не могу найти слов"

Болельщик Майкл Урвин сам сообщил о драгоценном подарке.

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Преданный фанат "сорок" уже почти 30 лет болеет за любимую команду.

Он просто подошел ко мне и подарил эти часы! Я ошеломлен, не могу найти слов! Удачи тебе, мой друг,

– написал болельщик в своем твиттере.

Полный текст публикации из твиттера

Я посещаю Сент-Джеймс Парк уже почти 30 лет и никогда не был таким счастливым, как сегодня. Все благодаря этому замечательному парню. Он просто подошел ко мне и подарил эти часы! Я ошеломлен, не могу найти слов! Удачи тебе, мой друг.