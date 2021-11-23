"Я приголомшений, не можу знайти слів"
Вболівальник Майкл Урвін сам повідомив про дорогоцінний подарунок.
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Відданий фанат "сорок" вже майже 30 років вболіває за улюблену команду.
Він просто підійшов до мене і подарував цей годинник! Я приголомшений, не можу знайти слів! Удачі тобі, мій друже,
– написав вболівальник у своєму твітері.
Повний текст публікації з твітера
Я відвідую Сент-Джеймс Парк вже майже 30 років і ніколи не був таким щасливим, як сьогодні. Все завдяки цьому чудовому хлопцеві. Він просто підійшов до мене і подарував цей годинник! Я приголомшений, не можу знайти слів! Удачі тобі, мій друже.
- У сезоні 2021/2022 Сен-Максімен зіграв за Ньюкасл 13 матчів, забив 3 м'ячі та зробив 3 результативні передачі.
- У матчі 12-го туру АПЛ Ньюкасл зіграв унічию з Брентфордом із рахунком 3:3. Саме у цьому поєдинку француз відзначився забитим м'ячем у ворота супернику.