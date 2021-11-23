"Я ошеломлен, не могу найти слов"
Болельщик Майкл Урвин сам сообщил о драгоценном подарке.
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Преданный фанат "сорок" уже почти 30 лет болеет за любимую команду.
Он просто подошел ко мне и подарил эти часы! Я ошеломлен, не могу найти слов! Удачи тебе, мой друг,
– написал болельщик в своем твиттере.
Полный текст публикации из твиттера
Я посещаю Сент-Джеймс Парк уже почти 30 лет и никогда не был таким счастливым, как сегодня. Все благодаря этому замечательному парню. Он просто подошел ко мне и подарил эти часы! Я ошеломлен, не могу найти слов! Удачи тебе, мой друг.
- В сезоне 2021/2022 Сен-Максимен сыграл за Ньюкасл 13 матчей, забил 3 мяча и сделал 3 результативные передачи.
- В матче 12-го тура АПЛ Ньюкасл сыграл вничью с Брентфордом со счетом 3:3. Именно в этом поединке француз отметился забитым мячом в ворота сопернику.