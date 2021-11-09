Список 2021-го тоже соединил людей разных индустрий и сфер. Однако каждый из них достиг немалого признания своей деятельностью. При этом составители списка отмечают, что "нынешним участникам, возможно, было даже сложнее, чем предшественникам: их успехи пришлись на времена пандемии".

Спорт в этом рейтинге представляют те спортсмены, которые представляли Украину на Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио и получили награды.

Максим Крипак. 26 лет.

Самый титулованный спортсмен Паралимпийских игр в Токио: пять золотых, одна серебряная и одна бронзовая медали в плавании. Пять лет назад на Играх в Рио-де-Жанейро он выступил еще сильнее: пять золотых и три серебряные награды. Ему принадлежит несколько мировых рекордов.

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Анжелика Терлюга. 29 лет.

Одесситка Анжелика Терлюга четыре года подряд сохраняет статус лучшей в своей весовой категории по версии Всемирной федерации каратэ. На Олимпиаде в Токио она завоевала серебро. В 2017-2019 годах трижды становилась чемпионкой Европы в личных и командных соревнованиях.

Михаил Романчук. 25 лет.

На своей дебютной Олимпиаде в Токио Романчук выиграл две медали – серебряную и бронзовую. Это первый за 17 лет украинский пловец, который взял две олимпийские награды за одни Игры. В одном из отборочных заплывов на 800 метров житель установил олимпийский рекорд.

Людмила Лузан. 24 года.

Сейчас у нее 13 медалей на крупных международных соревнованиях. В частности серебро и бронза на Олимпиаде в Токио. Бронзу Лузан завоевала в одиночном заплыве, а серебряную медаль разделила с напарницей Анастасией Четвериковой на дистанции 500 метров. В сентябре 2021 года Лузан и Четверикова стали первыми в истории этой дисциплины чемпионками мира из Украины в соревнованиях на дистанции 500 метров.

В 2020 году в список Forbes Украина "30 к 30" попало сразу пятеро спортсменов. Это были теннисистка Элина Свитолина, легкоатлетка Ярослава Магучих, футболист Александр Зинченко, дзюдоистка Дарья Белодед и борец Жан Беленюк. Четверо из них (за исключением Зинченко) принесли Украине олимпийские медали в Токио-2020. А Зинченко в составе сборной Украины дошел до четвертьфинала Евро-2020. Однако из-за правила, что в рейтинг попадают только новые участники, эти спортсмены не могли оказаться в списке в 2021 году.