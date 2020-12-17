На Закарпатті загинув капітан футбольного клубу Бужора Мирослав Мудра. Його збив автомобіль, коли він повертався після тренування. Від отриманих травм чоловік помер на місці.

Інформацію про загибель Мирослава Мудри повідомляє Закарпатська асоціація футболу.

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Смертельна аварія сталася у місті Іршава близько 23:00 у середу, 16 грудня. Як повідомили у поліції, водій автомобіля Opel Zafira під час обгону зіткнувся з автомобілем Volkswagen Caddy, який їхав попереду. Після цього він вилетів на ліве узбіччя дороги та збив трьох пішоходів.

Від удару один з чоловіків загинув на місці. Ним і виявився Мирослав Мудра. Ще двоє чоловіків отримали значні травми та були госпіталізовані. Один з травмованих перебуває у важкому стані.

Всі троє – футболісти. Вони поверталися після тренування в одному зі спортзалів Іршави.

Водій перебував у стані алкогольного сп’яніння, у нього зафіксовано 1,4 проміле алкоголю. Поліція затримала водія. Його відправили в СІЗО. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

У загиблого залишилася донька, якій ще не виповнилося і року.