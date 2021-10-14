Футболист на миллиард: Барселона продлила контракт со звездным тинейджером

Барселона объявила о продлении контракта с полузащитником Педри. Новое соглашение футболиста с каталонским клубом рассчитано до лета 2026 года.

Новое соглашение 18-летнего хавбека с каталонским грандом рассчитано еще на 5 лет, а сумма отступных составит один миллиард евро.

Смотрите также Основной защитник Реала рискует пропустить матч с Шахтером в Лиге чемпионов

Карьера Педри в Барселоне