Нова угода 18-річного хавбека з каталонським грандом розрахована ще на 5 років, а сума відступних становитиме один мільярд євро.
Дивіться також Основний захисник Реала ризикує пропустити матч із Шахтарем у Лізі чемпіонів
Кар'єра Педрі в Барселоні
- Педрі виступає за "синьо-гранатових" з серпня 2020 року. До цього захищав кольори "Лас-Пальмаса".
- Він став другим наймолодшим футболістом "Барселони" після Бояна Кркіча, що зіграв в 50 офіційних матчах. У поточному сезоні в його активі 4 поєдинки.
- Раніше повідомлялося про те, що хавбек пропустить матч з київським Динамо у Лізі чемпіонів.