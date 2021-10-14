Новое соглашение 18-летнего хавбека с каталонским грандом рассчитано еще на 5 лет, а сумма отступных составит один миллиард евро.

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