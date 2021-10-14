Новое соглашение 18-летнего хавбека с каталонским грандом рассчитано еще на 5 лет, а сумма отступных составит один миллиард евро.
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Карьера Педри в Барселоне
- Педри выступает за "сине-гранатовых" с августа 2020 года. До этого защищал цвета "Лас-Пальмас".
- Он стал вторым самым молодым футболистом "Барселоны" после Бояна Кркича, сыгравший в 50 официальных матчах. В текущем сезоне в его активе 4 поединка.
- Ранее сообщалось о том, что хавбек пропустит матч с киевским Динамо в Лиге чемпионов.