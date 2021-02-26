Полузащитник Милана Франк Кэсси отметился голом в ворота Црвены Звезды в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. Футболист посвятил этот выстрел игроку Аталанты Вилли Брасиано Та Би, который недавно умер.

25 февраля Милан на собственном поле принимал Црвену Звезду. В первой встрече сербам удалось вырвать ничью на последних минутах матча (2:2). Поэтому "россонери" нужно было удержать этот счет, что им и удалось.

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До слез

Уже на 9-й минуте поединка Франк Кэсси удачно реализовал пенальти, открыв счет во встрече – 1:0. Громко праздновать гол 24-летний полузащитник не стал. Он просто продемонстрировал футболку с посланием в адрес игрока молодежной команды Аталанты Вилли Та Би. 21-летний земляк Кэсси 23 февраля умер от рака. Ранее Кэсси тоже выступал за Аталанту до июля 2019 года.

Franck Kessié, buteur sur penalty avec l’AC Milan, a rendu hommage à son compatriote de l’Atalanta Willy Ta Bi, récemment décédé des suites d’un cancer. pic.twitter.com/hVC91HMaQs — Instant Foot ️ (@lnstantFoot) February 25, 2021

Этот гол стал для него дебютным в этом еврокубковом сезоне в 6 матчах. В целом в текущем сезоне Кэсси провел 33 поединка, в которых забил 8 голов и отдал 3 ассиста.

Еще до перерыва гости сравняли цифры на табло благодаря точному удару от Эль Фарду Бен Набуана. Этот выстрел поставил точку в матче – 1:1. Несмотря на две ничьи, Милан вышел в 1/8 финала Лиги Европы благодаря двум голам на выезде.

Видео пенальти от Кэсси