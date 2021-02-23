Одноклубник Малиновского и Коваленко в Аталанте умер в 21 год
Футболист молодежной команды Аталанты Вилли Брасиано Та Би скончался от рака печени 23 февраля.
Источник:ФК Аталанта
21-летний спортсмен на протяжении долгого времени боролся с недугом. Последние месяцы своей жизни он провел на родине в Кот-д'Ивуаре.
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"Мы скорбим о преждевременной смерти нашего игрока и чемпиона Италии до 19 лет Вилли Брасиано Та Би и разделяем горе его семьи и близких. Дорогой Вилли, покойся с миром", – говорится в сообщении.
Что известно о Вилли Брасиано Та Би
- Опорный хавбек стал игроком Аталанты в январе 2019-го, быстро выбился в лидеры юношеской команды и помог примавере получить чемпионский титул.
- Вилли Брасиано Та Би родился в городе Диво и воспитывался в местных клубах Аджам, Муссу и культовой академии АСЕК Мимозас. Также он выступал за сборные Кот-д'Ивуара U-17 и U-20.
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