Футболист молодежной команды Аталанты Вилли Брасиано Та Би скончался от рака печени 23 февраля.

21-летний спортсмен на протяжении долгого времени боролся с недугом. Последние месяцы своей жизни он провел на родине в Кот-д'Ивуаре.

Смотрите также: Кто победит в матче украинских футболистов в Лиге чемпионов: прогноз Аталанта – Реал

"Мы скорбим о преждевременной смерти нашего игрока и чемпиона Италии до 19 лет Вилли Брасиано Та Би и разделяем горе его семьи и близких. Дорогой Вилли, покойся с миром", – говорится в сообщении.

К слову. За основной состав Аталанты выступают украинцы Виталий Коваленко и Руслан Малиновский. В турнирной таблице клуб занимает пятое место в Серии А (43 очка).

Что известно о Вилли Брасиано Та Би