В чемпіонаті Ірану було забито доволі курйозний гол. Його записали як автогол воротаря, але все для того, щоб м'яч опинився у воротах, зробив Мехран Голразі.

Це сталося у матчі між командами Гол Гохар та Пейкан. Вже на 3-й хвилині гості вийшли вперед. А на 7-й хвилині було забито і другий гол, який виявився доволі курйозним, пише 24 канал.

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Мехран Голразі вирішив вкинути аут. До воріт було метрів 40. Гравець вирішив зробити це по-особливому – перед кидком здійснити переднє сальто. Завдяки цьому сила кидку збільшується, і м'яч може пролетіти значно дальше.

Так сталося і в цьому випадку. М'яч після кидка Голразі долетів аж до штрафного майданчика. І летів у ворота. Голкіпер Гол Гохара помилився в цьому епізоді, не розрахувавши траєкторію польоту м'яча. І в останній момент зачепив його. Це була фатальна помилка.

За правилами футболу, якщо ніхто не доторкнувся до м'яча після вкидання з ауту, гол би не зарахували. А так дотик Аліреза Хагігі змінив ситуацію.

Відео курйозного голу після вкидання ауту

Варто додати, що іранці не вперше так кидають аути. Схожа спроба була і на Чемпіонаті світу 2018 року в матчі проти Іспанії у виконанні Мілана Мохаммаді.