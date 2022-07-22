Эксфутболист Динамо и Шахтера потерял российский паспорт на уничтоженном стадионе и скрылся в России

Законодательством Украины не предусмотрено иметь двойное гражданство наряду с украинским. Но некоторые не гнушаются получить и второй паспорт. Не стали исключением и футболисты.

Одним из городов, достаточно пострадавших после российского вторжения, стал Чернигов. Оккупанты разрушили там немало зданий, в том числе разбомбили и местный стадион, на котором выступала Десна.

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Именно за Десну в этом сезоне, который так и не удалось доиграть, выступал Александр Масалов. Он до сих пор значится среди игроков команды на официальном сайте Десны. И сыграл за команду в шести матчах.

Масалов родился в Севастополе. Он является воспитанником киевского Динамо, в академии которого находился с 2011 по 2016 год. Дальше в его карьере находился донецкий Шахтер. Правда, за главную команду он не сыграл ни одного матча, выступая за молодежку. Затем была аренда в Колосс и переход в Динамо-Авто из Молдовы. А уже с 2021 года – Десна. При этом с 2012 по 2015 год Масалов выступал за юношеские сборные Украины (от U-16 до U-19)

Во всех этих командах Масалов официально числился как украинец. Но оказалось, что у него есть российский паспорт. Нашли его среди обломков разбомбленного россиянами стадиона в Чернигове. Фотографию этого паспорта опубликовала "Трибуна".

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Выдан этот паспорт в 2017 году, когда Масалову уже было 20 лет. Данные в этом паспорте (полное имя и дата рождения) совпадают с данными, которые представлены на сайте УПЛ.



российкий паспорт Масалова, найденный в Чернигове / Фото Трибуна

Следует отметить, что по свой российский паспорт в Чернигов Масалов уже не вернулся. А после полномасштабного вторжения России оказался в оккупированном Крыму. И даже сыграл там матч за одну из команд.

Далее футболист решил отправиться в россию. Он находится на просмотре футбольного клуба уфа. В то же время российские СМИ в новостях о нем представляют его как украинского футболиста.