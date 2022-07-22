Одним з міст, яке достатньо постраждало після російського вторгнення, став Чернігів. Окупанти зруйнували там чимало будівель, у тому числі розбомбили й місцевий стадіон, на якому виступала Десна.

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Саме за Десну в цьому сезоні, який так і не вдалося дограти, виступав Олександр Масалов. Він і досі значиться серед гравців команди на офіційному сайті Десни. І зіграв за команду в шести матчах.

Масалов народився в Севастополі. Він є вихованцем київського Динамо, в академії якого перебував з 2011 до 2016 року. Далі в його кар'єрі був донецький Шахтар. Правда за головну команду він не зіграв жодного матчу, виступаючи за молодіжку. Потім були оренда в Колос та перехід в Динамо-Авто з Молдови. А вже з 2021 року – Десна. При цьому з 2012 до 2015 року Масалов виступав за юнацькі збірні України (від U-16 до U-19)

В всіх цих командах Масалов офіційно значився як українець. Але виявилося, що в нього є російський паспорт. Знайшли його серед уламків розбомбленого росіянами стадіону в Чернігові. Фотографію цього паспорта опублікувала "Трибуна".

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Видано цей паспорт у 2017 році, коли Масалову вже було 20 років. Дані в цьому паспорті (повне ім'я та дата народження) збігаються з тими даними, що представлені на сайті УПЛ.



російський паспорт Масалова, знайдений в Чернігові / Фото Трибуна

Варто відзначити, що за своїм російським паспортом в Чернігів Масалов вже не повернувся. А після повномасштабного вторгнення росії опинився в окупованому Криму. І навіть зіграв там матч за одну з команд.

Далі футболіст вирішив відправитися в росію. Він перебуває на перегляді у футбольному клубі уфа. Водночас російські ЗМІ у новинах про нього подають його як українського футболіста.