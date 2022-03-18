Футболист Мариуполя не выходит на связь с 5 марта: в УПЛ ищут информацию

Украинское футбольное сообщество объявило об исчезновении 20-летнего полузащитника Мариуполя Родиона Плаксы.

Футболист не выходит на связь

Футбольный агент Александр Панков и другие футболисты УПЛ в своем инстаграмме объявили об исчезновении 20-летнего игрока.

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Родион Плакса является одним из талантливейших футболистов молодежного состава Мариуполя, кандидатом в молодежную сборную Украины.