Футболіст не виходить на зв'язок

Футбольний агент Олександра Панков та інші футболісти УПЛ у своєму інстаграмі оголосили про зникнення 20-річного гравця.

До слова Російські спортсмени взяли участь у концерті на честь восьмих роковин незаконної окупації Криму

Родіон Плакса є одним із найталановитіших футболістів молодіжного складу Маріуполя, кандидатом у молодіжну збірну України.