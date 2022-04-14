Футболист Ман Сити и Атлетико чуть не подрались после матча Лиги чемпионов: видео инцидента

Атлетико и Манчестер Сити 13 апреля сражались не только на футбольном поле, но и за его пределами. Эмоции едва не превратились в массовую драку.

Воспалительный характер мог перерасти в драку

Команды расписали "сухую" мировую в Мадриде (0:0). По итогам двух матчей путевку в полуфинал Лиги чемпионов завоевал Манчестер Сити, который в первой встрече минимально дома обыграл Атлетико (1:0), сообщает 24 канал.

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В конце матча Стефан Савич стал провокатором стычки с Джеком Грилишем, которая продолжилась в подтрибунном помещении. Персонал команд сдерживал Савича и Кайл Уокера, наиболее активно рвавшихся в драку.

Также активно спорил Шим Врсалько. В сторону игроков МанСити даже улетел посторонний предмет, скорее всего, что это были щитки одного из футболистов соперника.

Футболистов разняли только работники правоохранительных органов.

Видео инцидента