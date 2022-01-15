Футболист, которым интересовалась Бавария, проходит медосмотр с "основой" Динамо

Наставник Динамо Мирча Луческу, похоже, решил усилить полузащиту в киевской команде. Сенегальский полузащитник Самба Диалло проходит медосмотр с первой командой Динамо.

Усиление атаки Динамо

Атакующий полузащитник Диалло, выступающий за Динамо U-19, 15 января прибыл на медосмотр в клинику "Добробут".

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Сенегалец первым приехал на медосмотр. Кроме Диалло, обследование должны были пройти футболисты первой команды Динамо.

Диалло на медосмотре / Фото "Динамомания"

Что известно о Диалло

Самба присоединился к "Динамо" в августе 2021 года. Недавно футболист заключил новый контракт с "Динамо" на 5 лет.

В чемпионате Украины среди юношеских команд сенегалец – лучший бомбардир Динамо, забивший 12 мячей.

Также Диалло среди самых результативных и в Юношеской Лиге УЕФА, где забил пять голов.

Интерес к футболисту проявляла мюнхенская Бавария. Также игроком интересовался английский Манчестер Сити.

Отпуск футболистов Динамо закончился 14 января. Уже 17 января команда отправится на сбор в Испанию, где первый этап подготовки к возобновлению сезона продлится в течение 10 дней.