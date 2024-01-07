На 16-й минуте матча между командами Умм-Салалем и Аль-Араби в Кубке Катара одному из игроков стало плохо. 32-летний нападающий Анди Делор, в начале встречи открывший счет, неожиданно упал на газон.
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Что случилось с форвардом
У футболиста начались конвульсии, чем он изрядно испугал своих партнеров по команде. К счастью, медики быстро оказали ему помощь и вынесли на носилках за пределы поля.
Футболист потерял сознание во время матча: смотрите видео
После оказания медицинской помощи Делор пришел в себя. Более того, во втором тайме нападающий вернулся на скамейку запасных и досмотрел матч.
Анди Делор вернулся на скамейку запасных: видео
Отметим, что матч в основное время завершился со счетом 4:4. А в серии послематчевых пенальти команда Делора (Умм-Салаль) праздновала победу (3:1).