В субботу, 5 января, в рамках 1/32 финала Брентфорд сыграл вничью с Вулверхэмптоном (1:1). Главным действующим лицом поединка стали не футболисты, а главный арбитр матча Тони Херрингтон, пишет 24 Канал.

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Судья озадачил футболистов и болельщиков

На 9-й минуте поединка полузащитник "волков" Жоао Гомес грубо сыграл против Кристиана Нергора, ударив шипами по ноге норвежца. Рефери моментально оценил ситуацию и зажег "красный свет" перед бразильцем. Однако Херрингтон достал из кармана круглую карточку, а не прямоугольную, как обычно.

Видео нарушения в матче Брентфорд – Вулверхэмптон

Необычная форма карты удивила футболистов и вызвала оживленное обсуждение в соцсетях. Отметим, что это не первый случай использования арбитром карточки необычной формы. Ее применяют, если у некоторых игроков есть проблемы с распознаванием цвета. Так что когда футболист видит перед собой круглую карточку, то понимает, что это красная, а прямоугольная – желтая.

В противном случае рефери берет с собой круглые карточки, чтобы во время матча не путать их в кармане. Почему Херрингтон использовал такую карту в матче Кубка Англии остается только догадываться.

Отметим, что на 73-й минуте матча на поле появился Егор Ярмолюк. Впрочем, выход украинца не помог "пчелам" вырвать победу над Вулверхэмптоном, который играл почти весь матч в меньшинстве.

К слову. Теперь по правилам турнира состоится переигровка матча, по итогу которого определится победитель поединка.