На 16-й хвилині матчу між командами Умм-Салалем та Аль-Арабі в Кубку Катару одному з гравців стало зле. 32-річний нападник Анді Делор, який на початку зустрічі відкрив рахунок, несподівано впав на газон.
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Що трапилося з форвардом
У футболіста почалися конвульсії, чим він неабияк налякав своїх партнерів по команді. На щастя, медики швидко надали йому допомогу та винесли на ношах за межі поля.
Футболіст знепритомнів під час матчу: дивіться відео
Після надання медичної допомоги Делор прийшов до тями. Ба більше, у другому таймі нападник повернувся на лаву запасних та додивився матч.
Анді Делор повернувся на лаву запасних: відео
Зазначимо, що поєдинок в основний час завершився з рахунком 4:4. А у серії післяматчевих пенальті команда Делора (Умм-Салаль) святкувала перемогу (3:1).