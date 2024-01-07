На 16-й хвилині матчу між командами Умм-Салалем та Аль-Арабі в Кубку Катару одному з гравців стало зле. 32-річний нападник Анді Делор, який на початку зустрічі відкрив рахунок, несподівано впав на газон.

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Що трапилося з форвардом

У футболіста почалися конвульсії, чим він неабияк налякав своїх партнерів по команді. На щастя, медики швидко надали йому допомогу та винесли на ношах за межі поля.

Футболіст знепритомнів під час матчу: дивіться відео

Після надання медичної допомоги Делор прийшов до тями. Ба більше, у другому таймі нападник повернувся на лаву запасних та додивився матч.

Анді Делор повернувся на лаву запасних: відео

Зазначимо, що поєдинок в основний час завершився з рахунком 4:4. А у серії післяматчевих пенальті команда Делора (Умм-Салаль) святкувала перемогу (3:1).

Довідка. Анді Делор – алжирський футболіст французького походження. Більшу частину кар'єри провів у Франції. Грав за клуби: Тулуза, Монпельє, Нант, Ніцца. Починаючи з 2023 року, захищає кольори катарського клубу Умм-Салаль. Зіграв 15 матчів та забив 2 голи за збірну Алжиру.