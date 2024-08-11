Показал щиток с патриотическим лозунгом: лидер Карпат эпично отпраздновал взятие ворот

В чемпионате Украины состоялись матчи 2-го тура. В одном из центральных поединков Карпаты принимали Кривбасс.

Львовские Карпаты довольно неожиданно обыграли бронзового призера УПЛ криворожский Кривбасс (3:0). Одним из авторов голов стал полузащитник "зелено-белых" Амбросий Чачуа, пишет 24 Канал.

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Мощный перформанс Чачуа

На 80-й минуте матча опытный полузащитник поставил окончательную точку в поединке. Во время празднования забитого мяча Амбросий подбежал к камере и показал щиток с патриотической надписью.

На нем были написаны слова благодарности Вооруженным силам Украины: "Спасибо ВСУ! Слава Украине, Героям Слава! Победим!".

Чачуа патриотично отпраздновал забитый гол / скриншот из видео

Напомним, что победа над Кривбассом стала первой для обновленных Карпат в элитном дивизионе. Также свою первую победу во главе "зелено-белых" одержал Владислав Лупашко, который на тренерском мостике заменил Мирона Маркевича.

Отметим, что Амбросий Чачуа является воспитанником Карпат. В УПЛ он сыграл 92 матча и забил 8 голов.

В следующем туре львовяне сыграют домашний матч против киевского Динамо. Поединок состоится 17 августа.