Львівські Карпати досить несподівано обіграли бронзового призера УПЛ криворізький Кривбас (3:0). Одним з авторів голів став півзахисник "зелено-білих" Амбросій Чачуа, пише 24 Канал.

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Потужний перформанс Чачуа

На 80-й хвилині матчу досвідчений півзахисник поставив остаточну крапку в поєдинку. Під час святкування забитого м'яча Амбросій підбіг до камери та показав щиток з патріотичним написом.

На ньому були написані слова подяки Збройним силам України: "Дякуємо ЗСУ! Слава Україні, Героям Слава! Переможемо!".

Чачуа патріотично відсвяткував забитий гол / скриншот з відео

Нагадаємо, що перемога над Кривбасом стала першою для оновлених Карпат в елітному дивізіону. Також свою першу звитягу на чолі "зелено-білих" здобув Владислав Лупашко, який на тренерському містку замінив Мирона Маркевича.

Зазначимо, що Амбросій Чачуа є вихованцем Карпат. В УПЛ він зіграв 92 матчі та забив 8 голів.

В наступному турі львів'яни зіграють домашній матч проти київського Динамо. Поєдинок відбудеться 17 серпня.