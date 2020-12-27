Футболісти провідних ліг Європи прощаються з 2020 роком. На завершення деякі футболісти вирішили подарувати справжні шедеври. Зокрема, гравець Кардіффа Вілл Волкс забив дивовижний гол, який ще довго потраплятиме в різні хіт-паради.

Півзахисник Кардіффа Волкс забив неймовірний гол 26 грудня у рамках 21-го туру Чемпіоншипу. Про це повідомляє 24 канал.

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М'яч пролетів половину поля

У рамках другого за силою футбольного дивізіону Англії Волкс засмутив Брентфорд. Гравець збірної Уельсу відзначився на 3-й компенсованій хвилині до першого тайму.

Він отримав пас у центрі поля від Роберта Глатзеля й ударом в дотик відправив м'яч у ворота з власної половини поля. До володінь голкіпера гостей Девід Рая було понад 50 метрів.

Та попри таку велику за футбольними мірками дистанцію іспанський воротар не зміг зарадити. Він далеко вийшов з лінії воріт та виявився безсилим якось запобігти голу.

27-річний Волкс ще й ефектно відсвяткував, виконавши сальто.

Дивіться відео голу Волкса (з 01:09)

Шедевр не допоміг Кардіффу

На жаль, у футболі красиві голи оцінюються, як і найбільш безглузді. У другому таймі господарі пропустили 3 м'ячі і програли з рахунком 2:3.

Кардіфф з 29 очками перебуває на 12-у місці. Брентфорд йде 4-м – 38 очок.