Жуткий инцидент: футболист потерял сознание прямо во время матча во Франции – фото

Матч 2-го тура Лиги 1 Марсель – Бордо запомнится не мирового, а страшным эпизодом с футболистом гостей. Самюэль Калу потерял сознание прямо во время поединка.

Повторение эпизода с Эриксеном

К 57-й минуте счет в матче уже был 2:2. Однако этими результативными действиями запомнился поединок.

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Полузащитник Бордо Самюэль Калу неожиданно упал на газон и потерял сознание перед штрафной ударом Марселя. Футболисты мгновенно подбежали к пострадавшему и старались оказать первую медицинскую помощь. Они объединились и создали круг вокруг Калу, которого медики приводили в чувство.

Все было похоже на жуткий инцидент с Кристианом Эриксеном, который в матче Евро-2020 Финляндия – Дания пережил остановку сердца. Однако здесь сложилось все лучше. Самюэль почти сразу пришел в себя и покинул поле самостоятельно.

Тренерский штаб сразу заменил Калу и дал футболисту отдых.

Кала перешел из Гента в Бордо в 2018 году, подписав долгосрочный 5-летний контракт.

В сезоне-2021/2022 принял участие в обоих стартовых поединках Лиги 1.



Футболист потерял сознание во время матча / Фото AP