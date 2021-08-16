К 57-й минуте счет в матче уже был 2:2. Однако этими результативными действиями запомнился поединок.

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Полузащитник Бордо Самюэль Калу неожиданно упал на газон и потерял сознание перед штрафной ударом Марселя. Футболисты мгновенно подбежали к пострадавшему и старались оказать первую медицинскую помощь. Они объединились и создали круг вокруг Калу, которого медики приводили в чувство.

Все было похоже на жуткий инцидент с Кристианом Эриксеном, который в матче Евро-2020 Финляндия – Дания пережил остановку сердца. Однако здесь сложилось все лучше. Самюэль почти сразу пришел в себя и покинул поле самостоятельно.