Повторение эпизода с Эриксеном К 57-й минуте счет в матче уже был 2:2. Однако этими результативными действиями запомнился поединок. Читайте такжеУмер Герд Мюллер – легендарный футболист Баварии Полузащитник Бордо Самюэль Калу неожиданно упал на газон и потерял сознание перед штрафной ударом Марселя. Футболисты мгновенно подбежали к пострадавшему и старались оказать первую медицинскую помощь. Они объединились и создали круг вокруг Калу, которого медики приводили в чувство. Все было похоже на жуткий инцидент с Кристианом Эриксеном, который в матче Евро-2020 Финляндия – Дания пережил остановку сердца. Однако здесь сложилось все лучше. Самюэль почти сразу пришел в себя и покинул поле самостоятельно. Тренерский штаб сразу заменил Калу и дал футболисту отдых. Кала перешел из Гента в Бордо в 2018 году, подписав долгосрочный 5-летний контракт. В сезоне-2021/2022 принял участие в обоих стартовых поединках Лиги 1. Футболист потерял сознание во время матча / Фото AP