Повторення епізоду з Еріксеном

До 57-ї хвилини рахунок у матчі вже був 2:2. Однак не цими результативними діями запам'ятався поєдинок.

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Півзахисник Бордо Самюель Калу несподівано впав на газон та знепритомнів перед штрафний ударом Марселя. Футболісти миттєво підбігли до постраждалого та старались надати першу медичну допомогу. Вони об'єднались та створили коло навколо Калу, якого медики приводили до тями.

Все було схоже на моторошний інцидент із Крістіаном Еріксеном, який у матчі Євро-2020 Фінляндія – Данія пережив зупинку серця. Однак тут склалось все краще. Самюель майже відразу прийшов до тями та покинув поле самостійно.

Тренерський штаб відразу замінив Калу та дав футболісту відпочинок.

Калу перейшов із Гента у Бордо у 2018 році, підписавши довготривалий 5-річний контракт.

У сезоні-2021/2022 взяв участь в обох стартових поєдинках Ліги 1.



Футболіст знепритомнів під час матчу / Фото AP