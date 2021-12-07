Родился в рубашке

Арсенал с минимальным преимуществом в счете завершил первый тайм. Однако был в первой части матча, который запомнился больше всего. Момент мог завершиться ужасной травмой.

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После экватора первой 45-минутки Годфри вступил в борьбу с Томиясу. Последний упал на газон после попытки сохранить мяч. Бен случайно наступил бутсой с острыми шипами на лицо соперника. Этот момент не для просмотра слабонервным.

Защитник Эвертона мог нанести футболисту Арсенала серьезное повреждение. К счастью, все обошлось.

Главный арбитр даже после видеоповтора не показал защитнику хозяев желтую карточку. Такое решение изрядно разозлило тренерский штаб "канониров" во главе с Микелем Артетой.

Видео эпизода

На 51-й минуте Годфри таки увидел перед собой "желтый свет". Добавим, что этот защитник не отмечается брутальной игрой. За 12 сыгранных матчей Бен заработал лишь три "горчичника" и ни разу не был удален с поля.

Первыми в матче забили гости, но в конце поединка Арсенал растерял преимущество и проиграл Эвертону. Невероятный гол Демарая Грея вырвал победу для "ирисок" – 2:1.