Эвертон вырвал победу у Арсенала

В конце первого тайма Арсенал первым открыл счет в выездном для себя матче. Голом отличился Мартин Эдегор.

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До 80-й минуты казалось, что три очка пополнят копилку лондонского клуба, но иначе думали игроки Эвертона. За десять минут до истечения основного времени Ришарлисон сравнял цифры на табло.

А уже в компенсированное арбитром к поединку время хозяева вышли вперед. Демарай Грей получил мяч, сместился ближе к центру и мощным выстрелом из-за пределов штрафной попал в ворота "канониров". Голкипер Арсенала даже не успел среагировать на такой пушечный удар.

Грэй принес Эвертону домашнюю победу над Арсеналом – 2:1.

Эта победа позволила "ирискам" с 18 очками подняться на 12 место в таблице АПЛ.

Подопечные Микеля Артеты после поражения идут седьмыми, имея в своем активе 23 балла.

Видеообзор матча (победный гол с 2:43)