Народився у сорочці

Арсенал із мінімальною перевагою у рахунку завершив перший тайм. Однак був у першій частині матчу, який запам'ятався найбільше. Момент міг завершитись жахливою травмою.

Варто побачити "Гармата" гравця Евертона "вкрала" в Арсенала перемогу в АПЛ: відео шаленого голу

Після екватора першої 45-хвилинки Годфрі вступив у боротьбу з Томіясу. Останній впав на газон після спроби зберегти м'яч. Бен випадково наступив бутсою з гострими шипами на обличчя суперника. Цей момент не для перегляду людям зі слабкими нервами.

Захисник Евертона міг завдати футболісту Арсенала серйозного пошкодження. На щастя, все обійшлось.

Головний арбітр навіть після відеоповтору не показав оборонцю господарів жовту картку. Таке рішення неабияк розлютило тренерський штаб "канонірів" на чолі з Мікелем Артетою.

Відео епізоду

На 51-й хвилині Годфрі таки побачив перед собою "жовте світло". Додамо, що цей захисник не відзначається брутальною грою. За 12 зіграних матчів Бен заробив лише три "гірчичники" та жодного разу не був вилучений з поля.

Першими у матчі забили гості, але наприкінці поєдинку Арсенал розгубив перевагу та програв Евертону. Неймовірний гол Демарая Грея вирвав перемогу для "ірисок" – 2:1.