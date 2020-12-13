Футболист во Франции забил прямым ударом с углового: видео
В матче чемпионата Франции полузащитнику Реймса Арберу Зенели удалось забить гол прямым ударом с углового.
На 65-й минуте Зенели направился подавать угловой с левого фланга. Он так закрутил мяч, что тот по высокой дуге пролетел над голкипером и влетел в ворота, пишет 24 канал.
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Однако этот гол не помог Реймсу. Команда на выезде уступила Бресту, продолжает пребывать в зоне вылета, занимая предпоследнее место в турнирной таблице.
Для полузащитника этот гол стал первым в сезоне. Стоит добавить, что он выступает за сборную Косово.
Видео гола с углового
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